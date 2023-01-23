Bloomberg: мировой рынок недвижимости столкнулся с «долговой спиралью» в $175 млрд

Долговой кризис распространился с рынка жилья на коммерческую недвижимость, угрожая вызвать волну долговых потрясений по всему миру. В настоящее время под угрозой находятся почти $175 млрд займовых обязательств в данном сегменте, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные подсчеты.

«Почти 175 миллиардов долларов кредитов на недвижимость уже находятся под угрозой — примерно в четыре раза больше, чем в следующей по величине отрасли. Поскольку потери от повышения процентных ставок и прекращения политики «легких денег» растут, многие рынки недвижимости оказались практически заморожены», — говорится в материале.

В этих условиях некоторые кредиторы уже сейчас советуют заемщикам продавать активы или рисковать потерей права выкупа на фоне требований о дополнительном капитале со стороны арендодателей. Снижение ликвидности в сфере коммерческой недвижимости особенно заметно на европейских рынках, пришли к выводу аналитики юридической фирмы Weil, Gotshal & Manges.

«Уровень проблем с европейской недвижимостью находится на самом высоком уровне за последнее десятилетие, отчасти из-за снижения ликвидности. Стоимость коммерческой недвижимости в Великобритании упала более чем на 20% во второй половине 2022 года, а в США падение составило около 9%», — заключается в материале.

23 января агентство Bloomberg со ссылкой на статистические данные Европейского банковского управления сообщило, что в текущем году Евросоюз (ЕС) рискует столкнуться с самым серьезным кризисом за всю историю наблюдений. Это будет обусловлено переоценкой коммерческой недвижимости, под залог которой обеспечены около €1,9 трлн долговых обязательства европейских стран.