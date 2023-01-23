Свердловская область последней в России отменила ночные тарифы на электричество в выходные

Региональная энергетическая компания (РЭК) Свердловской области отменила ночные тарифы на электроэнергию в праздничные дни. Соответствующий документ опубликован на сайте регионального правительства.

В правительстве области уточнили, что регион оставался последним в РФ, где применялся ночной тариф на электроэнергию с 23:00 часов до 7:00 часов круглосуточно в выходные и праздничные дни.

«Постановление 211-ПК отменено по причине признания его незаконным приказом ФАС России от 28 декабря 2022 года <...> Принятый документ приводит порядок определения объемов электроэнергии в дневной и ночной зонам суток в соответствие с действующим законодательством», — добавили в региональном правительстве.

Ранее в Совете при Минстрое предлагали повышать тарифы на ЖКУ с учетом доходов россиян. Если 30% жителей региона не могут обеспечить себя ЖКУ, то повышать тарифы не стоит, считают в Совете.