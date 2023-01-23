«Ведомости»: финансисты допустили рост цен в России на уровне 3% в марте-мае

Финансты в беседе с газетой «Ведомости» предположили, что в марте-мае цены в России вырастут на 3% весной этого года. По их мнению, в марте-мае инфляция должна замедлиться. Аналитики Центробанка ранее давали аналогичный прогноз.

Финансисты, опрошенные газетой, допустили, что в марте-мае рост цен может быть ниже 4% — на уровне 3%. Главный аналитик ПСБ Денис Попов предположил, что к началу апреля инфляция опустится ниже 4%, а в апреле-июне – снизится вообще до 3%. По мнению директора аналитического департамента ИК «Регион» Валерия Вайсберга, в апреле инфляция уменьшится и составит даже менее 3%, но затем перейдет к росту. По итогам 2023 года, по его прогнозам, она будет на уровне 6,3%.

Эксперты пояснили, почему цены должны замедлиться весной этого года. Эксперт по фондовому рынку финансового холдинга «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер уточнил, что на это повияет чисто технический фактор – отсутствие паники на финансовом рынке, которая была сразу после начала спецоперации России на Украине.

Главный аналитик Совкомбанка Наталья Ващелюк, в свою очередь, отметила, что в 2023 году замедлению инфляции может помешать ряд факторов, в том числе ослабление рубля, рост ряда тарифов – например, транспортных и инфраструктурных компаний и индексация отдельных видов расходов на уровень роста цен 2022 года.

Центробанк в своем недавнем аналитическом комментарии дал прогноз по инфляции в России в 2023 году. По мнению аналитиков ЦБ, она может временно снизиться ниже целевого показателя в 4% на эффекте высокой базы. Президент России Владимир Путин 18 января допускал рост цен в первом квартале на уровне 5% и прогнозировал тенденцию к дальнейшему уменьшению инфляции. Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла, что весной инфляция может быть ниже 4%, по результатам 2023 года она составит 5-7%.