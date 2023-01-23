В компании «Метриум» сообщили, что в Москве на 55% вырос объем предложения новостроек

Объем предложения квартир и апартаментов на рынке новостроек массового сегмента в Москве вырос в 2022 году на 55%. Об этом написало издание РБК со ссылкой на сообщение пресс-службы агентства недвижимости «Метриум».

По данным аналитиков компании, в конце 2022 года на продажу в Москве выставили 26,6 тыс. объектов недвижимости в 130 проектах. Из них 86,1% приходится на квартиры (22,9 тыс. лотов), а 13,1% — на апартаменты (3,7 тыс.).

В прошлом году на столичный рынок новостроек массового сегмента вышло 32 новых проекта — 10 жилищных комплексов и 22 комплекса с апартаментами.

Наибольший объем предложения сформировался в Западном административном округе (АО) — на этот район приходится 17,9% лотов.

На территории Юго-Восточного АО — 17,6%, Северного АО — 15,9%.

В основном придаются однокомнатные квартиры — это 36% всей экспозиции. На студии в 2022 году пришлось — 27%, на двухкомнатные квартиры — 26,9%, трехкомнатные — 9,5%.

На прошлой неделе агентство «Интерфакс» со ссылкой на данные аналитиков компании «Инком-Недвижимость» написало, что с конца осени прошлого года скидки на новостройки Москвы достигли отметки в 30%.