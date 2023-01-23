ЦБ: в 2022 году россияне вывели за границу почти 60% валютных сбережений

По итогам 11 месяцев прошедшего года россияне вывели в зарубежные банки почти 60% валютных сбережений. По состоянию на 1 декабря, они хранили за границей 5 трлн руб., что составляет 58% всех валютных вкладов, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на статистические данные Центробанка (ЦБ).

«1 декабря 2022 г. депозиты в иностранной валюте занимали 21%, или 8,4 трлн руб., от всех вкладов населения (40,1 трлн руб.). Но из этой суммы в российских банках в конце года находилось только 3,5 трлн руб. (8,6% от всего объема и 42% — от показателя депозитов в валюте), остальные 5 трлн граждане держали в иностранных организациях (соответственно 12,4 и 58%)», — говорится в материале.

Одной из причин подобной тенденции стали международные санкции против России. Кроме того, после увеличения лимита на перевод валюты за границу в июле 2022 года суммарный объем валютных сбережений граждан вырос на 1,5 трлн руб., заключается в статье.

19 января агентство РИА Новости со ссылкой на собственные расчеты по данным Центробанка (ЦБ) сообщило, что объем вкладов россиян в зарубежных банках по итогам ноября прошлого года достиг рекордных $81,7 млрд. С января этот показатель увеличился в 2,7 раза.