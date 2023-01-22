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Yomiuri: японская энергокомпания Tokyo Electric Power захотела поднять тарифы на 30%

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tepco

Японская энергетическая компания Tokyo Electric Power (TEPCO) из восточной части Японии захотела поднять тарифы на услуги почти на треть (30%). Об этом пишет Yomiuri.

В публикации указали, что компания Tokyo Electric Power захотела поднять тарифы из-за стремительного роста цен на энергоносители, которые привели к увеличению расходов организации.

По данным газеты, TEPCO сможет поднять тарифы лишь с соответствующего разрешения от министерства экономики, торговли и промышленности. Если оно будет выдано, то тарифы могут вырасти уже с лета.

В середине сентября агентство Kyodo сообщило, что правительство Японии может ввести зимой особый режим экономии энергии из-за угрозы нехватки топлива и ситуации с работой электростанций. По данным агентства, один из вариантов экономии предусматривает лимиты использования энергии для частных компаний в каждом конкретном регионе.

До этого Yahoo News Japan сообщило, что если цены на газ в Европе вырастут в результате обострения энергетического кризиса, Япония также испытает на себе его последствия, несмотря на отличия в способах заключения контрактов. В публикации указали, что энергокризис привел к возвращению к атомным электростанциям.

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