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Associated Press: алжирские власти хотят направлять свой газ в Европу через хаб в Италии

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Depositphotos

Алжирские власти выразили желание создать в Италии газовый хаб, через который алжирский газ поступал бы в другие страны Европы. Об этом заявил посол Алжира в Риме Абделькрим Туария, передает агентство Associated Press.

«Мы хотим, чтобы Италия стала европейским хабом для алжирского газа. Перекрестком для других стран ЕС», — сказал посол.

Он пояснил, что алжирский газ, по замыслу местных властей, будет поступать сначала в Рим, а уже оттуда — распределяться по другим государствам Европы.

«Италия и богатый газом Алжир сейчас хотят развить успешные инициативы тогдашнего премьер-министра Марио Драги, которые политик озвучил в прошлом году. Инициативы касались увеличения поставок алжирских энергоносителей в Италию. По словам алжирского дипломата, страны хотят «достичь большего»», — пишет Associated Press.

По информации агентства, ранее Алжир стал главным поставщиком нефти и газа в Италию. Это произошло на фоне приостановки поставок российского топлива в европейские страны в рамках санкций Запада.

«Премьер-министр Италии Джорджия Мелони надеется укрепить и без того прочные энергетические связи с Алжиром. Цель — еще больше отучить Италию от российских энергоносителей», — говорится в статье.

По информации агентства, именно этот вопрос является предметом двухдневного визита Мелони в Алжир, который начинается в воскресенье.

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