Россияне в январе получат урезанный аванс из-за налоговой реформы

Сотрудники российских компаний в январе получает урезанный аванс в рамках реформы налогового законодательства. Недостающая часть ежемесячных выплат будет начислена им в рамках выплаты основной зарплаты. Об этом сообщает «Российская газета».

Как уточняется в статье, россияне получат урезанный аванс, потому что с него будет удержан налог на доходы физических лиц в размере 13% от суммы. Ранее налог не удерживался с аванса. Однако в рамках налоговой реформы изменились сроки уплаты НДФЛ, и теперь работодатели должны перечислять их не позднее 28 числа каждого месяца, а не в первых числах следующего месяца. В этот срок нужно уплатить налог, который удержали за период с 23 числа прошлого месяца по 22 число текущего. Изменения вступили в силу 1 января 2023 года. Соответственно, работодатели удерживают НДФЛ уже с аванса работников.

Также теперь оплата труда рассчитывается, исходя из фактически отработанного сотрудником времени. В январе мало рабочих дней, поэтому сумма аванса у россиян окажется меньше, чем обычно, говорится в статье. При этом на общую сумму зарплаты за месяц это не влияет – недостающая часть ежемесячных выплат будет начислена гражданам вместе с основной зарплатой, следует из материала.