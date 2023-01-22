Политолог Гращенков сообщил, что основные квартиросъемщики уехали из России

Политолог Илья Гращенков прокомментировал для газеты «Московский комсомолец» статистику банка «Дом.РФ» о снижении стоимости аренды жилья в России. По данным банка, арендные ставки на квартиры в РФ упали на 19% до 65 тыс. рублей в месяц в январе 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По мнению политолога, это произошло потому, что снимать жилье сейчас фактически некому – более 2 млн россиян переехало за границу на фоне спецоперации России на Украине.

«Уменьшение стоимости аренды квартир логично. Из России выехало около двух миллионов человек, которые и были основными квартиросъемщиками», — рассказал Гращенков.

«МК» пишет, что из России уехали IT— специалисты, люди с высоким уровнем дохода. Газета предположила, что в ближайшее время россияне продолжат выезжать из страны.

По мнению Гращенкова, в ближайшее время вряд ли арендные ставки пойдут вверх. Этого не случится, пока предложение от владельцев квартир значительно выше спроса на них, добавил политолог.

Риелторы, опрошенные газетой, сообщили, что уже сейчас владельцы квартир предлагают их в аренду с дисконтом в 5-10%. По их словам, многие квартиры простаивают и не приносят владельцам доход из-за релокации россиян за границу. По мнению риелторов, не стоит ожидать изменения этого тренда до весны 2023 года.