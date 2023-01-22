WSJ: на открытой Си Цзиньпином ГЭС Coca Codo Sinclair в Эквадоре образовались трещины

На гидроэлектростанции Coca Codo Sinclair в Эквадоре, которая была построена при помощи Китая, образовались тысячи трещин, что может привести к поломке и вывести ГЭС из строя, пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на инженеров.

«Мы можем потерять все. И мы не знаем, произойдет ли это завтра или через шесть месяцев», — сказал изданию инженер из Университета Святого Франциска в Кито Фабрисио Йепес.

В публикации говорится, что энергетики винят в сложившейся ситуации некачественную сталь, которую поставила КНР.

ГЭС Coca Codo Sinclair является крупнейшей в Эквадоре. Она находится в провинции Напо на реке Амазонка. Ее строительство началось в 2010 году и длилось шесть лет, работы вела китайская компания Sinohydro. Издание WSJ называет ГЭС Coca Codo Sinclair самым амбициозным проектом Китая в Эквадоре.

В начале прошлого года эксперты назвали лучшие альтернативные источники топлива для российских регионов.