Саудовская Аравия хочет отказаться от монополии доллара США в торговле впервые за 48 лет

Саудовская Аравия собирается отказаться от монополии американского доллара в торговле. Об этом заявил министр финансов Саудовской Аравии Мохаммед Аль-Джадаан в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Министр уточнил, что страна открыта для торговли другими валютами, кроме доллара США. Его слова передает портал Yahoo News.

«Нет каких-либо проблем с обсуждением, как именно мы урегулируем наши торговые соглашения, будь то в долларах США, саудовском риале или евро», — подчеркнул министр.

Намерение Саудовской Аравии отказаться от монополии доллара США в торговле озвучено впервые за 48 лет.

Как ранее сообщала «Газета.Ru», страны БРИКС могут создать общую валюту для взаиморасчетов, и она, вероятно, может потеснить американский доллар на мировом рынке.

Ранее инвестиционный советник «Открытие Инвестиции» Владислав Серов допустил, что в 2023 году доллар будет стоить в среднем 63 рубля. Финансист не исключил глобальное ослабление доллара. Серов пояснил, что финансовый регулятор Штатов – Федрезерв США — вряд ли в ближайшее время будет ужесточать денежно-кредитную политику на фоне ослабления инфляции. Это приведет к снижению курса доллара по отношению к другим валютам, указал Серов.