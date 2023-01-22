Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Саудовская Аравия хочет отказаться от монополии доллара США в торговле впервые за 48 лет

close
100%
Amr Nabil/AP

Саудовская Аравия собирается отказаться от монополии американского доллара в торговле. Об этом заявил министр финансов Саудовской Аравии Мохаммед Аль-Джадаан в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Министр уточнил, что страна открыта для торговли другими валютами, кроме доллара США. Его слова передает портал Yahoo News.

«Нет каких-либо проблем с обсуждением, как именно мы урегулируем наши торговые соглашения, будь то в долларах США, саудовском риале или евро», — подчеркнул министр.

Намерение Саудовской Аравии отказаться от монополии доллара США в торговле озвучено впервые за 48 лет.

Как ранее сообщала «Газета.Ru», страны БРИКС могут создать общую валюту для взаиморасчетов, и она, вероятно, может потеснить американский доллар на мировом рынке.

Ранее инвестиционный советник «Открытие Инвестиции» Владислав Серов допустил, что в 2023 году доллар будет стоить в среднем 63 рубля. Финансист не исключил глобальное ослабление доллара. Серов пояснил, что финансовый регулятор Штатов – Федрезерв США — вряд ли в ближайшее время будет ужесточать денежно-кредитную политику на фоне ослабления инфляции. Это приведет к снижению курса доллара по отношению к другим валютам, указал Серов.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть