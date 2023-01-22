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В МИД Финляндии заявили о заморозке активов россиян почти на €200 млн

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Michael Nitzschke/Global Look Press

Финляндия заморозила российские активы на сумму €187 млн. Это было сделано в рамках антироссийских санкций из-за спецоперации России на Украине, сообщает национальная телерадиовещательная компания в Финляндии Yle со ссылкой на представителя министерства иностранных дел страны Пиа Саариваара.

По словам Саариваара, среди замороженных российских активов – самое разное имущество, которое представляет ценность. В том числе это самолеты, яхты, акции, машины и недвижимость россиян.

Активы россиян в Финляндии были заморожены по инициативе местного Управления по взысканию долгов, уточнил представитель МИД. Это ведомство занимается делами замороженных активов в Финляндии.

Больше всего из российских олигархов, которые попали под санкции Евросоюза, в стране известен Геннадий Тимченко.

Как ранее сообщал телеканал MTV Uutiset, арест российских активов в Финляндии затронул в целом несколько десятков компаний.

В мае 2022 года российский замминистра иностранных дел Александр Панкин заявил, что Россия ввела ответные санкции против Финляндии.

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