На Украине сообщили о практически исчезновении речных грузоперевозок

Грузовые перевозки по рекам на Украине с начала эскалации боевых действий и специальной военной операции сократились до 1% от общего объема, сообщает ТАСС со ссылкой на соцсети главы налогового комитета Верховной рады Даниила Гетманцева.

Гетманцев обвиняет в сложившейся ситуации власти Украины, которые с момента образования независимого государства не занимались развитием отрасли.

«Государство десятилетиями не уделяло должного внимания речным перевозкам, из-за чего их доля в общих перевозках упала до менее чем 1%, в то время как в Европе доля экологически чистых и дешевых речных перевозок составляет более 15%», — заявил Гетманцев.

Он указал на приватизацию морского порта «Усть-Дунайск» в Вилково Одесской области, как на первый за 30 лет пример приватизации отраслевого актива.

Ранее в МИД России сообщили, что говорить о нормализации экспорта сельхозпродукции РФ не приходится.