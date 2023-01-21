Минсельхоз Молдавии захотел увеличить объем товарооборота с Турцией до $1 млрд

Кишинев хотел бы нарастить объем товарооборота с Анкарой до $1 млрд. Об этом заявил министр сельского хозяйства Молдавии Владимир Боля в беседе с турецким коллегой Вахитом Киришчи, написало агентство РИА Новости со ссылкой на сообщение пресс-службы молдавского Минсельхоза.

«В результате нашего сотрудничества мы поставили перед собой цель достичь товарооборота $1 млрд. Я уверен, что есть возможности для увеличения объемов экспорта молдавской сельскохозяйственной продукции», — сказал Боля.

По словам министра, в планах Кишинева перенять турецкий опыт по части переработки овощей и ирригации. Кроме того, в стране хотят выйти на турецкий рынок с животноводческой продукцией.

Ранее 21 января президент Молдавии Майя Санду заявила, что в стране идут «серьезные дискуссии» о том, нужно ли республике отказаться от конституционно закрепленного нейтралитета и вступить в «более крупный альянс».

На прошлой неделе премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица сообщила, что Молдавия вынуждена нагонять Украину и Грузию в вопросах евроинтеграции.