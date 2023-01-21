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Morgan Stanley сократил компенсационный пакет гендиректора на 10%, до $31,5 млн

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Совет директоров американского финансового конгломерата Morgan Stanley сократил на 10% — до $31,5 млн — компенсационный пакет гендиректора банка Джеймса Гормана за 2022 год из-за сложной экономической ситуации, написало агентство Bloomberg.

По итогам внесения изменений 64-летний Горман получит за 2022 год $31,5 млн, из которых $1,5 млн — это оклад, $7,5 млн — бонусы, вознаграждение в форме акций банка — $22,5 млн.

В Morgan Stanley сказали, что Горман достиг «выдающихся индивидуальных результатов», однако в сложных экономических условиях показатели 2022 года оказались не столь высокими, как в предыдущем году, когда кредитная организация добилась рекордных финансовых результатов.

В 2021 году Morgan Stanley получил прибыль в $15 млрд, ценные бумаги банка за год выросли на 44%. Тогда банк повысил годовую компенсацию Гормана на 6% — до $35 млн.

На прошлой неделе журнал Der Spiegel сообщил, что повышение курса валюты в 2022 году привело Национальный банк Швейцарии к рекордному убытку. Дефицит федерального резерва по итогам прошедших 12 месяцев составил 132 млрд франков.

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