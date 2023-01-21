На Украине начали проверку Минобороны по факту закупок еды для ВСУ по завышенным ценам

Зампредседателя комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая заявила, что Государственная аудиторская служба Украины проводит проверку минобороны страны по факту закупок провизии для Вооруженных сил Украины (ВСУ) по завышенным ценам.

«Аудиторская служба Украины проводит проверку Минобороны, также работают правоохранительные органы, по результатам ожидаем резонансных выводов», — написала она на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По словам Безуглой, такие наценки по закупкам у оборонного ведомства страны зафиксированы не только по питанию.

Она заверила, что коррупционные риски не будут оставлены без внимания и выразила благодарность журналистам, проводившим расследование.

Ранее украинский журналист Юрий Николов сообщил, что опубликованные цены на поставляемую войскам провизию завышены в несколько раз и не соответствуют рыночным ценам даже в розничной торговле.