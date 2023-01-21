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Журналист ZN.UA Николов: МО Украины разворовывает средства на провизию для ВСУ

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Clodagh Kilcoyne/Reuters

Украинский журналист Юрий Николов сообщил, что бюджет минобороны Украины, предназначенный для снабжения тыловых частей провизией, разворовывается. Его расследование опубликовано в издании «Зеркало недели».

Как пишет Николов, опубликованные цены на поставляемую войскам провизию завышены в несколько раз и не соответствуют рыночным ценам даже в розничной торговле, не говоря об оптовой.

В материале сообщается, что анонимный источник из оборонного ведомства передал журналистам договор минобороны и некой «Актив Компани» об оказании услуг по организации питания нескольких воинских частей. Прописанная в договоре сумма составляет боле $371 млн, а заключен он был в конце декабря 2022 года.

По информации газеты, речь идет о тыловых частях, то есть высокие цены нельзя оправдать затратами на дорогую логистику прифронтовых регионов.

Как подчеркивают авторы публикации, минобороны Украины заключило договор с «фирмой-прокладкой», чей уставной капитал составляет порядка $27. Причем в 2021 году свидетельство плательщика НДС данной компании было аннулировано из-за отсутствия поставок и неподачи деклараций.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил России. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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