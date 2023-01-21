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Бывший главный экономист МВФ Рогофф сравнил РФ с Ираном из-за санкций

Профессор Гарвардского института и экс-главный экономист Международного валютного фонда Кеннет Рогофф провел параллель между РФ и Ираном на фоне введенных против стран санкций. Об этом сообщается в трансляции со Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе.

По словам экономиста, будущее российской экономики больше будет напоминать «гигантский Иран». Также Рогофф допускает, что в обозримом будущем санкции против РФ и ситуация станут напоминать обстановку как в КНДР, Венесуэле и на Кубе.

«Я считаю, здесь мы должны думать о продлении санкций, а не об их отмене. Было мало случаев, когда санкции меняли режим, но такие примеры были», — объяснил Рогофф.

По словам бывшего главного экономиста, Южная Африка является наиболее драматичным примером.

Ранее посол РФ в Турции Алексей Ерхов оценил потери иностранных компаний из-за санкций в $240 млрд. Он отметил, что Европа переживает беспрецедентно высокую инфляцию.

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Санкции против России
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