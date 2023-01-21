Беспорядки в Перу спровоцировали дефицит меди в мире с начала января

Перу с 3 января практически не поставляет медь на рынок на фоне протестов и беспорядков в стране. Об этом пишут «Ведомости».

Дефицит металла на мировом рынке связан с беспорядками и протестами, которые идут уже почти два месяца в Перу, отметили в публикации.

По данным издания, медный рудник Лас Бамбас, которым владеет китайская компания MMG, заблокирован протестующими. Также определенные трудности с добычей испытывает компания Antapaccay Glencore Plc.

В конце октября Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что за последние три недели более половины меди на Лондонской бирже металлов (LME) были заказаны трейдерами для поставок китайским покупателям. При этом подавляющая часть этого объема «имеет российское происхождение».

До этого глава крупнейшей в мире горнодобывающей компании BHP Group Майк Генри заявил, что мировые рынки и производители столкнутся с дефицитом меди к концу десятилетия. Одной из главных причин нехватки меди к концу 2020-х Генри назвал диспропорцию спроса и предложения, которая возникнет из-за ускорения перехода на возобновляемые источники энергии и усложнения добычи.