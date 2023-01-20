США выдали ордер на арест россиянина за сокрытие яхты Вексельберга

Власти США предъявили обвинения гражданину РФ Владиславу Осипову в попытке вывести из-под санкций яхту бизнесмена Виктора Вексельберга и выдали ордер на его арест. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на Министерство юстиции Соединенных Штатов.

Как утверждает следствие, россиянин совместно с британцем Ричардом Мастерсом пытались скрыть принадлежность яхты «Танго» данному предпринимателю, который находится под американскими санкциями, и обеспечить ее эксплуатацию через компании и финансовую систему США.

Обоим фигурантам дела предъявлены обвинения в заговоре с целью обмана властей Соединенных Штатов, нарушении санкционного режима и отмывании денег.

Ранее власти Испании по запросу американских властей задержали яхту Вексельберга. Было задержано 255-футовое (77 метров) судно под названием «Танго» стоимостью $90 млн. Минюст США сообщал, что Вексельберг, находясь под санкциями Соединенных Штатов, скрывал причастность яхты к своей персоне, с целью избежать внимания американских банков и продолжать ее обслуживание посредством транзакций через финансовые организации США.