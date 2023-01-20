Банк России ожидает продолжения роста розничного кредитования в РФ по итогам декабря

Рост объема розничного кредитования на территории России в декабре продолжился на фоне сохранения высокого спроса на оформление ипотеки. Такие предварительные данные представила пресс-служба Банка России, написало агентство «Прайм».

«По предварительным данным, в декабре продолжилось наращивание розничного кредитования в основном за счет долгосрочного сегмента, что было обусловлено сохранением высокого спроса на ипотеку под влиянием ожиданий сворачивания программы льготной ипотеки на новостройки», — говорится в документе.

Кроме того, в регуляторе ожидают, что в ближайшие несколько месяцев сохранится умеренная динамика задолженности по прочим потребительским кредитам. Такой прогноз Центробанка связан с возросшей склонностью населения к накоплению денег, а также с введением в начале 2023 года лимитов на отдельные высокорисковые потребительские займы.

На прошлой неделе пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ) сообщила, что уровень одобрения заявок на кредиты от частных клиентов банков в 2022 году составил 26%. В 2021 году этот показатель составлял 33%.

В конце декабря директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова заявила о планах регулятора ужесточить для банков лимиты по выдаче необеспеченных потребительских кредитов.