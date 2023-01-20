Риелтор Апрелев объяснил рост скидок на вторичное жилье снижением спроса

Рост размера скидок на вторичное жилье в 2022 году вызван снижением интереса к таким объектам недвижимости. Об этом сообщил вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев, написала газета «Коммерсантъ».

«Тренд в основном связан с тем, что рост цен за два пандемических года составил от 35% до 50%. Это, естественно, привело к тому, что платежеспособный спрос начал снижаться. С другой стороны, экономические санкции ухудшили положение предпринимательского сообщества: начали сокращаться и рабочие места, и доходы людей. Следствием всего этого стало то, что цены начали снижаться с апреля 2022-го», — сказал Апрелев.

По словам вице-президента гильдии, в таком случае продавцы охотнее предоставляют скидки, стараясь продать недвижимость до того, как объект подешевеет.

На этой неделе издание РБК со ссылкой на сообщение пресс-службы компании «Инком-Недвижимость» написало, что средний размер скидки на покупку квартиры на рынке вторичной недвижимости в Старой Москве в 2022 году составил 5 — 10%, что является рекордом с 2017 года.

До этого газета «Коммерсантъ» со ссылкой на подсчеты аналитиков инвестиционной компании «Флип» сообщила, что по итогам 2022 года половина (50%) сделок со вторичным жильем на внутреннем российском рынке недвижимости совершалась по доверенности.