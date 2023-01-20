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Эксперт прокомментировал слова швейцарских экономистов об «уходе» из России лишь 9% европейских компаний

Эксперт Колташов: маленький процент ушедших из РФ компаний говорит об их низкой дисциплине

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Агентство «Москва»

Небольшой процент покинувших Россию европейских компаний говорит о невысокой дисциплине, которую еврократия смогла установить в коммерческом обществе, заявил в беседе с ФАН экономист, политолог, историк, руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов. Так он прокомментировал доклад швейцарских экспертов Саймона Эвенетта и Никколо Пизани, в котором указано, что менее чем 9% фирм из ЕС разорвали отношения с РФ.

«Приказ не был выполнен, хотя и понятно, что мотивом неисполнения приказа в рамках европейской административно-командной экономической системы стала выгодность присутствия на российском рынке. Коммерческая логика победила административные нажим», — отметил Колташов.

По его мнению, иностранным компаниям нужно предлагать переходить в Россию как в страну, центральную для их деятельности.

В докладе швейцарских экономистов говорится, что с российского рынка ушли менее 18% «дочек» из США, 15% компаний из Японии и лишь 8,3% из Европейского союза. Из оставшегося в России иностранного бизнеса 19,5% приходится на ФРГ, 12,4% — на США и 7% — на Японию.

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