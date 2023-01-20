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WP: масштаб последствий западных санкций против России оказался меньше, чем ожидалось

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Владимир Сергеев/РИА Новости

Масштаб последствий введенных западных странами антироссийских санкций оказался меньше, чем ожидалось. Однако нынешние ограничения по-прежнему носят беспрецедентный характер, сообщает американская газета The Washington Post.

По предварительным расчетам, экономика России сократилась на 2,5% по итогам 12 месяцев 2022 года. При этом уровень падения внутреннего валового продукта (ВВП) Украины за это время упал на 33%, пишет обозреватель газеты Адам Тейлор.

«На Россию обрушились санкции и меры экспортного контроля, направленные на то, чтобы отрезать ее от мировой экономики, используя своего рода систематическую мощь, чтобы помешать военным усилиям Кремля и наказать союзников Путина. Но в реальном мире это действительно сработало? Но российские данные, похоже, свидетельствуют о том, что масштаб воздействия был менее серьезным, чем многие ожидали», — говорится в материале.

В то же время преподаватель Королевского университета в Белфасте Александр Титов заявил, что западные санкции, конечно, оказали определенное воздействие на российскую экономику. Однако сравнивать текущую ситуацию с крахом конца 90-х годов было бы не совсем корректно.

«Если это кризис для России, а он есть, — это совсем не похоже на потрясения начала 1990-х годов, когда государство, общество и экономика рушились одновременно», — заключил Титов.

19 января журналист итальянского издания Corriere della Sera Федерико Рампини заявил, что ожидания западных государств об ухудшении экономики России не оправдались. При этом он призвал не давать преждевременных оценок результатам санкционных ограничений.

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