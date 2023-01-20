Продажи дорожно-строительной техники в РФ выросли на 33% в денежном выражении в 2022 году

Продажи российской дорожно-строительной техники (ДСТ) показали рост на 38% в четвертом квартале 2022 года и на 33% по итогам года в денежном выражении. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на данные «Росспецмаша».

Продажи отечественной ДСТ на внутреннем рынке по итогам 2022 года выросли на 33%, до 73,4 млрд рублей, подсчитали в «Росспецмаше». Продажи ускорились к концу года: темпы роста отгрузок по итогам января — сентября составляли 30%. Кроме того, результаты (25,2 млрд рублей) октября — декабря оказались наиболее высокими среди остальных кварталов 2022 года, а также на 37,7% выше четвертого квартала 2021 года. Объемы же выпуска за прошлый год выросли на 35%, до 75,6 млрд рублей.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что к четвертому кварталу производство в России смогло адаптироваться к новым условиям. При этом покупатели стали обращать внимание на отечественную продукцию взамен техники из «недружественных стран». При этом сохраняется риск того, что другие зарубежные компании смогут потеснить российских производителей. Поэтому для поддержания конкурентоспособности необходимо расширять возможности субсидирования.

Аналитики посчитали, что большие объемы ДСТ идут из Китая, так как в этом сегменте выпускаемая продукция дешевле российской за счет огромных объемов производства. При этом в тех сегментах рынка, где был спрос на отечественную продукцию, он почти никак не изменился. Однако там, где доля компаний из России была невысокой, свою нишу заняли поставки из Китая.

В конце сентября на сайте кабмина сообщалось, что правительство России поддержит покупку техники, которая необходима для строительства дорог и ремонта, увеличением объема субсидируемых кредитов.