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В Японии инфляция достигла уровня 1981 года — 4%

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Ren Pengfei/XinHua/Global Look Press

В Японии инфляция достигла уровня 1981 года — 4%, сообщает ТАСС со ссылкой на статистику министерства по административным делам и коммуникациям страны.

Отмечается, что рост ключевого показателя, который отражает рост цен в стране, связан со всемирным ростом цен на энергоносители — кроме того, инфляция в Японии выросла на фоне продолжительного ослабления иены, которое прекратилось только недавно.

Банк Японии установил целевой показатель инфляции в 2% — однако он был превышен еще в апреле 2022 года. Для снижения уровня инфляции и сохранения его на уровне целевого показателя, финансовые власти Японии проводят так называемую сверхмягкую денежную политику и сохраняют ключевую ставку на отрицательном значении.

Укрепление иены произошло на фоне расширения диапазона предельной доходности десятилетних гособлигаций с 0,25 до 0,5%. Кроме того, власти Японии планируют прекратить сверхмягкую денежную политику.

Ранее в Японии оценили устойчивость экономики России перед санкциями Запада.

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