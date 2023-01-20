Мишустин считает, что Запад оказывает грубое давление на Россию

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на Российско-туркменском бизнес-форуме, заявил, что в настоящее время Запад оказывает грубое давление на Россию и ее стран-партнеров, передает ТАСС.

По словам главы правительства, работа в стране ведется в нестандартных условиях — глобальная финансово-экономическая архитектура переформатируется, привычные механизмы уже не жизнеспособны, а считавшиеся мировыми расчетными единицами валюты продемонстрировали свою ненадежность.

«На нашу страну и тех, кто стремится развивать с нами взаимовыгодное сотрудничество, оказывается грубое давление», — сказал он.

Мишустин отметил, что это время является также открывает множество возможностей, включая укрепления суверенитета в самых разных сферах — экономической, финансовой и технологической.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что санкции Евросоюза против России из-за военной операции на Украине на десятилетия ослабят экономику РФ. По ее словам, ограничения ЕС также нацелены на лишение российской промышленности современных и важных технологий. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».