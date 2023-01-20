«Известия»: почти половина микропредприятиий в России недосчитались выручки в 2022 году

Снижение выручки в 2022 году по сравнению с предыдущим отметили 45% микропредприятий, сообщает газета «Известия», ссылаясь на результаты опроса ПСБ, «Опоры России» и Magram Market Research.

В публикации говорится, что в сегменте микро-, малого и среднего бизнеса сильнее всего пострадал микробизнес: о сокращении доходов сообщили 45% компаний, из оставшихся представителей 27,5% заявили, что их доходы не изменились, еще 27,5% — что они выросли.

В исследовании приводятся данные и о всем сегменте микро-, малого и среднего бизнеса. О сокращении выручки сообщили 42%, 40% говорят о сохранении показателя на уровне предшествующего года и 18% — об ее увеличении. Отмечается, что с сокращением доходов столкнулась треть малых предприятий и четверть средних.

Представители бизнеса объясняют это явление сокращением спроса на товары и усложнением финансовых и логистических цепочек из-за санкций. При этом эксперты уверяют, что максимальный спад для бизнеса уже пройден и дальше его ждет восстановление.

Ранее президент агрохолдинга «Мираторг» Виктор Линник призвал власти продлить так называемую «регуляторную гильотину». А именно пересмотр и отмену нормативных правовых актов, негативно влияющих на общий бизнес-климат и регуляторную среду в России.