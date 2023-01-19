Байден отказался вести переговоры по госдолгу США

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Оливия Далтон заявила, что президент США Джо Байден не собирается вести переговоры с американскими законодателями относительно повышения потолка государственного долга страны, передает ТАСС.

По ее словам, Конгресс должен заняться проблемой потолка госдолга «без всяких условий».

«Наша позиция относительно этого не изменилась. Переговоров по потолку госдолга не будет», — указала Далтон.

Ранее стало известно, что власти Соединенных Штатов начали задействовать чрезвычайные меры для избежания дефолта в связи с достижением установленного законом потолка госдолга в $31,4 трлн.

До этого американский адмирал в отставке Билл Оуэнс в соавторстве с бывшим директором Счетной палаты правительства Дэвидом Уокером и профессором Колорадского университета Барри Поульсоном написал в материале для газеты The Washington Times, что государственный долг является одной из главных угроз нацбезопасности США.