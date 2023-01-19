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Bloomberg: администрация Байдена выступила против снижения потолка цен на нефть из РФ

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Global Look Press

Администрация президента США Джо Байдена выступает против снижения потолка цен на российскую нефть, несмотря на стремление некоторых европейских стран сократить «доходы России» еще больше. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

В материале также отмечается, что флагманская российская нефть марки Urals торгуется намного ниже цен на мировом рынке.

Как сообщает источник Bloomberg, США хотят дождаться, когда в феврале страны G7 введут дополнительные ограничения цен на дизельное топливо, прежде чем проводить переоценку цен на сырую нефть.

Ранее агентство Reuters передавало слова высокопоставленного представителя Минфина США, который сообщил о том, что доходы России от экспорта нефти и газа упали из-за введения потолка цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель.

После введения потолка цен на российскую нефть президент РФ Владимир Путин издал указ об ответных мерах на потолок цен. Они вступят в силу с 1 февраля и будут действовать до 1 июля. Из указа следует, что запрещаются поставки российской нефти и нефтепродуктов иностранным гражданам и компаниям, если в контрактах «прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены». Сроки действия запрета на поставки нефтепродуктов в такие страны определит правительство.

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