Цена бензина Аи-92 на бирже упала до минимума за последние семь лет

Стоимость тонны бензина Аи-92 в ходе торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) снизилась по итогам дня до минимального за последние семь лет значения — 33 920 рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торговой площадки.

«Бензин Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России подешевел в четверг на 2,09%, до 33 920 рублей за тонну. Таких низких цен на этот вид топлива не было с февраля 2016 года», — говорится в материале.

При этом схожую динамику сегодня демонстрировал и бензин Аи-95. Стоимость одной тонны данного вида топлива на торгах СПбМТСБ сегодня снизилась на 1,49% — до 39 092 рублей. Данный показатель стал минимальным с конца ноября 2022 года. Кроме того, падение биржевых котировок затронуло и котировки дизельного топлива, уточняется в заметке.

«Летнее дизельное топливо потеряло в цене 1,53%, его стоимость составила 41 302 рубля. Межсезонный и зимний дизель подешевели на 2,62% и 3,61%, до 42 256 и 50 330 рублей за тонну соответственно», — заключается в статье.

18 января газета «Ведомости» со ссылкой на данные отчета Международного энергетического агентства (МЭА) сообщила, что Россия по итогам декабря 2022 года экспортировала рекордные объемы бензина и дизельного топлива. Объемы поставок за первый зимний месяц составили 275 тыс. баррелей в сутки и 1,2 млн баррелей в день соответственно.