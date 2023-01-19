Глава Евросовета заявил Раде, что замороженные активы РФ направят на восстановление Украины

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил о том, что российские активы, замороженные на Западе, должны быть направлены на восстановление Украины. Соответствующее заявление он сделал, выступая в четверг в Верховной раде, передает РИА Новости.

По его словам, ущерб украинскому государству необходимо компенсировать.

«Мы заморозили российские активы на 300 миллиардов евро. Я уверен, что они должны и будут использованы для восстановления Украины», — сказал Мишель.

14 января Европарламент принял резолюцию с призывом создать специальный трибунал по Украине и использованию активов РФ для репараций.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на восстановление страны потребуется более $1 трлн, и для этого Киев привлекает страны-партнеры.

В свою очередь, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль говорил, что Киев рассчитывает получить в 2023 году $17 млрд на первоочередное восстановление поврежденного в результате военных действий имущества.