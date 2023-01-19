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Решетников завил о готовности России нарастить объемы несырьевого экспорта в Туркмению

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Российские компании-экспортеры готовы нарастить объемы поставок несырьевых видов продукции в Туркмению, включая увеличение отгрузки химической, трубной продукции и нефтегазового оборудования. Слова главы Министерства экономического развития (Минэкономразвития) Максима Решетникова приводит ТАСС.

«В свою очередь, готовы наращивать объемы несырьевого экспорта, продукции высокой сложности: химической, машинно-технической, трубной, нефтегазового оборудования», — заявил Решетников в ходе выступления на российско-туркменском бизнес-форуме.

По его словам, увеличение подобных видов экспорта будет способствовать реализации крупных инфраструктурных проектов в среднеазиатской стране при поддержке Российского экспортного центра (РЭЦ). В то же время Москва заинтересована в наращивании поставок туркменской сельскохозяйственной продукции и текстиля.

18 января министр энергетики Николай Шульгинов заявил, что Москва не видит препятствий для реализации проекта газопровода «Пакистанский поток». Он также добавил, что российская сторона в настоящее время работает над соответствующей дорожной картой с Исламабадом.

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