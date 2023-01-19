Новак: проект «Сила Сибири — 2» будет востребован при росте потребления газа

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что проект «Сила Сибири — 2» по поставкам газа из РФ через Монголию в Китай является «очень перспективным» и он будет востребован в условиях роста потребления газа. Его слова передает РИА Новости.

«Мы, безусловно, рассматриваем этот проект как один из основных проектов в рамках развития сотрудничества с нашими партнерами, с КНР», — сказал Новак.

По его словам, сейчас идет вся необходимая по проекту работа, а также продолжаются переговоры компании «Газпром» с китайскими партнерами.

Говоря о возможности прокачки по «Силе Сибири — 2» газа с месторождений «Роснефти» в Красноярском крае и Иркутской области, Новак отметил, что месторождения в Восточной Сибири должны комплексно использоваться «для внутреннего рынка и для возможности заполнения газопроводной инфраструктуры».

Ранее вице-премьер сообщал, что поставки газа по трубопроводу «Сила Сибири» из России в КНР достигли рекордных показателей в 15,5 млрд кубометров по итогам прошлого года.

Поставки газа в Китай по «Силе Сибири» начались в конце 2019 года и в 2020 году вышли на показатель в 4,1 млрд кубометров. В 2021 году поставки выросли до 10,4 млрд кубометров. При этом по мере развития проекта планируется увеличивать объемы поставок до намеченных 38 млрд кубометров к 2025 году.