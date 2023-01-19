Новак: о поставках газа по уцелевшей ветке «Северного потока» сейчас говорить рано

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что в данный момент рано говорить о поставках газа по уцелевшей ветке трубопровода «Северный поток», так как их возможность зависит от результатов обследований. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сейчас рано говорить об этом, там же идет обследование инфраструктуры, поэтому окончательного заключения нет на этот счет с точки зрения целостности инфраструктуры. Будем смотреть по результатам обследования», — сказал он.

По его словам, работа на этом направлении продолжается.

Ранее премьер-министр федеральной земли Саксонии, заместитель главы оппозиционной партии Христианско-демократический союз (ХДС) Михаэль Кречмер призвал создать условия для возобновления поставок российского газа по газопроводу «Северный поток — 1», который не функционирует после диверсии, произошедшей осенью прошлого года.