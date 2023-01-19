Эксперт объяснил, зачем Банк России устанавливает курсы рубля еще к девяти иностранным валютам

Банк России устанавливает курсы рубля еще к девяти иностранным валютам, в том числе, для привлечения инвестиций от дружественных стран. Такое мнение в беседе с РИАМО выразил аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин. Также, по его словам, на эти денежные единицы вырос спрос у населения РФ.

С 18 января Центробанк начал устанавливать официальные курсы рубля к дирхаму ОАЭ, сербскому динару, таиландскому бату, вьетнамскому донгу, новозеландскому доллару, грузинскому лари, индонезийской рупии, египетскому фунту и катарскому риалу.

«Напомню, что в конце прошлого года российские власти решили отвязать внешнеторговые контракты с так называемыми дружественными странами от курса доллара, используя альтернативные индикаторы для определения курсов национальных валют. Это стало следствием того, что среди россиян в 2022 году заметно вырос интерес к валютам дружественных стран», — пояснил эксперт.

Он добавил, что для физлиц данная процедура ЦБ ничего не изменит и курс рубля к новым валютам не изменится.

Ранее пресс-служба ЦБ сообщила, что регулятор решил запустить новый инструмент, согласно которому кредитным организациям могут предоставлять юани за рубли.