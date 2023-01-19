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Еврокомиссар Симсон сообщила о сохранении половины резервов газа в ПХГ к концу зимы

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Gustau Nacarino/Reuters

Евросоюз (ЕС) завершит отопительный сезон 2022-2023 года с заполненными наполовину подземными хранилищами газа (ПХГ). Об этом сообщила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон на Всемирном экономическом форуме в Давосе, трансляцию заседания которого вели на сайте форума.

«Мы закончим этот отопительный сезон с наполненными наполовину резервами, это помогает нам быть лучше подготовленными к следующей зиме», — сказала она.

По ее словам, в зимнем сезоне прошлого года хранилища газа были истощены более чем на 50% уже к январю. На сегодняшний день ПГХ на территории ЕС заполнены на 80%. При том, что в декабре объем содержимого находился на уровне 88%.

На этом фоне европейская сторона продолжает сокращать закупки российского газа. На этой неделе агентство Reuters на основании собственных расчетов сообщило, что российская государственная энергетическая компания «Газпром» уменьшила объем поставок газа в Европу более чем на 20% — на 22% — в период с 1 по 15 января 2023 года по сравнению с показателями декабря прошлого года.

Ранее 19 января представитель «Газрома» Сергей Куприянов заявил, что подтвержденный Украиной объем поставок российского газа в Европу снизился на 23%.

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