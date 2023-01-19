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Сбер стал одним из самых дорогих брендов в мире по версии Brand Finance Global 500

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Пресс-служба Сбера

Российский финансовый конгломерат «Сбербанк» занял 163 место в рейтинге самых дорогих брендов планеты Brand Finance Global 500 по итогам 2022 года.

Российская компания обогнала швейцарский бренд Rolex (191 место), японский Panasonic (209), шведский Volvo (239), французский Michelin (277), американский Xbox (269).

По показателю «сила бренда» британская консалтинговая компания в сфере оценки брендов присвоила компании 16 место в мире и первое в России. При расчете показателя учитывают оценку инвестиций в маркетинг, акционерный капитал и эффективность ведения бизнеса.

В Brand Finance Global 500 Сберу присвоили степень ААА+, что означает самый высокий кредитный рейтинг.

Согласно отчету Brand Finance, российский банк демонстрирует высокие финансовые результаты, совершенствует свои продукты и сервисы, а также сохраняет доверие клиентов, что позволяет ему оставаться в топе самых ценных мировых брендов.

На прошлой неделе сообщалось, что Сбер предоставил ООО и индивидуальным предпринимателям полноценный сервис дистанционного открытия первого расчетного счета. Процедура бесплатна и занимает всего несколько минут в онлайн-режиме.

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