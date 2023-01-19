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«Ъ»: Lada больше не служит популярным предметом залога по кредиту

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Максим Блинов/РИА Новости

Чаще остальных в 2022 году для автозалогов использовали автомобили корейских компаний Hyundai и Kia, американский Ford, немецкий Volkswagen и японскую Toyota. Об этом написала газета «Коммерсантъ» со ссылкой на оценку аналитиков сервиса CarMoney.

В 2021 году в пятерку для автозалога входила российская Lada. В целом доля российских машин в общем объеме залогов просела на 8,4%, до 7,2%. Также в CarMoney сообщили, что количество автомобилей возрастом до трех лет сократилось на 14,2% в структуре залогового портфеля компании относительно показателей 2021 года.

Автоэксперт Владимир Беспалов объяснил перемены на рынке новых автомобилей уходом и приостановкой деятельности иностранных производителей. Отсутствие таковых создает спрос на иномарки.

При этом, по словам Беспалова, на фоне общего роста цены автомобилей в прошлом году россияне предпочитали приобретать машины на вторичном рынке, в том числе в наиболее низком ценовом сегменте. «В таких условиях продать Lada можно было по достаточно привлекательной цене, что, возможно, делало этот инструмент получения средств интереснее для владельцев, чем залог», — предположил он.

Ранее на этой неделе сообщалось, что российский «АвтоВАЗ» повысил рекомендованные розничные цены на плановое техническое обслуживание (ТО) всех автомобилей Lada.

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