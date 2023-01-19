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Объем вложений РФ в госбумаги США увеличился в ноябре почти до $2,1 млрд

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Россия в ноябре 2022 года вложила в государственные ценные бумаги США $2,092 млрд, тем самым превысив показатель предшествующего месяца. Это следует из документов американского Министерства финансов, передает ТАСС.

Согласно данными ведомства, в октябре объем российских вложений составил $2,034 млрд, в сентябре — $2,015 млрд.

Как отмечает агентство, с марта 2022 года объем вложений держится на уровне чуть выше $2 млрд. При этом в феврале он составлял $3,753 млрд.

На долгосрочные облигации в российских вложениях в ноябре пришлось $80 млн, в октябре — $25 млн. На краткосрочные — $2,012 млрд, в октябре — $2,009 млрд.

С 1 ноября Банк России ужесточил ограничения для россиян при покупке ценных бумаг «недружественных стран». ЦБ запретил такие сделки в случае, если приобретение бумаг существенно увеличит их долю в портфеле инвестора.

Российский регулятор отмечал, что с начала 2023 года неквалифицированным инвесторам запретят проводить любые сделки, направленные на увеличение позиции по ценным бумагам эмитентов из «недружественных стран».

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