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МЭА: Россия экспортировала рекордные объемы бензина и дизельного топлива в декабре 2022 года

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Regis Duvignau/Reuters

По итогам декабря прошлого года объемы экспорта дизельного топлива из России достигли многолетнего максимума в 1,2 млн баррелей в сутки. За последний месяц 2022-го также резко вырос экспорт бензина, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на данные отчета Международного энергетического агентства (МЭА).

«Экспорт дизтоплива из России в декабре 2022 г. достиг многолетнего максимума в 1,2 млн барр./сутки <....> Россия в декабре прошлого года также рекордно нарастила поставки бензина за рубеж — сразу на 110 000 барр./сутки относительно экспорта в декабре 2021 г. до 275 000 барр./сутки», — говорится в материале.

При этом часть рекордных объемов пришлась на страны Евросоюза (ЕС). Поставки российского дизеля в регион по итогам декабря оказались рекордными за последние 10 месяцев и составили 720 тыс. баррелей в сутки. Часть рекордного экспорта бензина из России также приняли у себя государства ЕС, уточняется в статье.

«В целом экспорт нефтепродуктов из России в Европу в течение 2022 г. составлял в среднем 1,2 млн барр./сутки, оставаясь стабильным по отношению к показателям 2021 г.» — заключается в заметке.

18 января агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленный источник, знакомый с планами российских властей, сообщило, что местные нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) ожидают падения производства на 15% из-за европейского эмбарго на нефтепродукты, которое вступит в силу 5 февраля. Это обусловлено тем, что в случае с нефтепродуктами достаточно сложно собрать так называемый «теневой» флот из танкеров, которые перевозят бензин и дизель.

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