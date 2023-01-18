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Еврокомиссар Симсон: Евросоюз может заменить поставки российского газа возобновляемой энергией

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Возможной альтернативой поставкам газа из России для Евросоюза (ЕС) может стать энергия из возобновляемых источников. При этом ЕС продолжает получать природное топливо из РФ, но не в таких больших объемах как раньше, приводит слова еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон РИА Новости.

«Мы (страны Евросоюза .— «Газета.Ru») по-прежнему получаем некоторое количества газа из России, но мы можем заменить его при помощи энергии из возобновляемых источников», — заявила Симсон в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.

О резком сокращении объемов поставок российского топлива в ЕС ранее говорила и глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. Как утверждала она, за восемь месяцев 2022 года Москва снизила экспорт природного газа в ЕС на 80%, однако европейским странам удалось заместить выбывшие объемы топлива, не прибегая к отключениям электроэнергии.

При этом одним из вариантов замещения российского газа может стать катарское топливо. 17 января министр иностранных дел ближневосточной страны Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани заявил, что Доха в ближайшие годы собирается увеличить поставки газа на мировой рынок, в том числе и в Европу. Однако для недопущения энергетической бедности необходимо привлекать инвестиции в отрасль.

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