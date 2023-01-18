Еврокомиссар Симсон: Евросоюз может заменить поставки российского газа возобновляемой энергией

Возможной альтернативой поставкам газа из России для Евросоюза (ЕС) может стать энергия из возобновляемых источников. При этом ЕС продолжает получать природное топливо из РФ, но не в таких больших объемах как раньше, приводит слова еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон РИА Новости.

«Мы (страны Евросоюза .— «Газета.Ru») по-прежнему получаем некоторое количества газа из России, но мы можем заменить его при помощи энергии из возобновляемых источников», — заявила Симсон в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.

О резком сокращении объемов поставок российского топлива в ЕС ранее говорила и глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. Как утверждала она, за восемь месяцев 2022 года Москва снизила экспорт природного газа в ЕС на 80%, однако европейским странам удалось заместить выбывшие объемы топлива, не прибегая к отключениям электроэнергии.

При этом одним из вариантов замещения российского газа может стать катарское топливо. 17 января министр иностранных дел ближневосточной страны Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани заявил, что Доха в ближайшие годы собирается увеличить поставки газа на мировой рынок, в том числе и в Европу. Однако для недопущения энергетической бедности необходимо привлекать инвестиции в отрасль.