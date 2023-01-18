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The Washington Times: глобальная ошибка Байдена помогла России резко увеличить свои доходы

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Susan Walsh/AP

Политика президента США Джо Байдена в области энергетики позволила России резко нарастить доходы от продажи нефти, угля, газа. Об этом пишет газета The Washington Times.

Как уточняется в статье, Россия получила в 2022 году больше доходов от продажи соответствующих энергоресурсов, чем годом ранее. В этом году, как прогнозируют опрошенные газетой эксперты, данные доходы увеличатся на треть.

Штаты ввели запрет на импорт энергоресурсов из России раньше, чем Евросоюз, пишет газета. В статье говорится, что это стало глобальной ошибкой президента США Джо Байдена: Штаты не развивают собственную добычу полезных ископаемых, что приводит к повышению цен на энергоресурсы в мире и играет на руку России, пишет The Washington Times.

Газета уточняет, что Штаты, например, не вкладываются в бурение новых нефтяных скважин и строительство новых трубопроводов, тогда как американское топливо могло бы заменить российское на мировом рынке. Это газета называет «просчетом» главы США, а политику Байдена в области энергетики – «недальновидной».

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