Политика президента США Джо Байдена в области энергетики позволила России резко нарастить доходы от продажи нефти, угля, газа. Об этом пишет газета The Washington Times.

Как уточняется в статье, Россия получила в 2022 году больше доходов от продажи соответствующих энергоресурсов, чем годом ранее. В этом году, как прогнозируют опрошенные газетой эксперты, данные доходы увеличатся на треть.

Штаты ввели запрет на импорт энергоресурсов из России раньше, чем Евросоюз, пишет газета. В статье говорится, что это стало глобальной ошибкой президента США Джо Байдена: Штаты не развивают собственную добычу полезных ископаемых, что приводит к повышению цен на энергоресурсы в мире и играет на руку России, пишет The Washington Times.

Газета уточняет, что Штаты, например, не вкладываются в бурение новых нефтяных скважин и строительство новых трубопроводов, тогда как американское топливо могло бы заменить российское на мировом рынке. Это газета называет «просчетом» главы США, а политику Байдена в области энергетики – «недальновидной».