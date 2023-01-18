Нацбанк Белоруссии снизит ключевую ставку с 23 января до 11,5% годовых

Национальный банк Белоруссии сообщил о снижении ставки рефинансирования на 0,5 процентных пункта до 11,5% годовых с 23 января. Об этом пишет газета «Комсомольская правда».

«С 23 января ставка рефинансирования будет снижена с 12 до 11,5%», — цитирует газета финансовый регулятор.

В Нацбанке пояснили, что инфляция в Белоруссии последнее время замедлялась. В декабре 2022 года цены выросли на 12,8%. Следующее решение об уровне ключевой ставки также будет приниматься с учетом инфляции – как фактической, так и ожидаемой, уточнил финансовый регулятор.

Белорусский президент Александр Лукашенко объявил, что с 6 октября 2022 года в стране вводится запрет на любое повышение цен. Такое заявление он сделал 6 октября. Исключением могут быть индивидуальные решения министра антимонопольного регулирования и торговли или председателя облисполкома. Свое решение глава государства обосновал «запредельной» инфляцией. Лукашенко подчеркнул, что не боится критики в связи с этими мерами.

«С 6 октября запрещается всякий рост цен. За-пре-ща-ет-ся! И не дай бог кто-то по бухгалтерии проведет задним числом что-то», — заявил Лукашенко.