Bloomberg счел Россию под санкциями «реминисценцией 90-х» и шансом для малого бизнеса

В условиях международных санкций нынешний экономический период в России можно сравнить с «реминисценцией» 1990-х годов, когда развал СССР «оставил зияющие дыры в цепочках поставок, вынуждая потребителей и предпринимателей находить творческие способы их заполнения». Подобной ситуацией в настоящий момент могут воспользоваться представители малого бизнеса, которые сейчас успешно замещают западные бренды после их ухода с российского рынка, сообщает агентство Bloomberg.

«После ухода многочисленных западных брендов российские предприниматели либо выкупают их бизнес, либо создают не менее успешные аналоги. Пончики Krispy Kreme теперь называются Krunchy Dream, Starbucks — Stars Coffee, а Pizza Hut — Pizza H», — говорится в материале.

Кроме того, российские предприниматели и граждане также находят альтернативных поставщиков необходимой им продукции после трудностей с налаживанием цепочек из западных стран. В качестве новой отправной точки часто выбирается Китай. В качестве наглядного примера агентство привело историю 37-летней москвички Виктории Шелановой, сестра которой после ввода санкций не смогла найти необходимого ей оборудования для вейкбординга.

«Менее чем через два месяца они получили (от китайского завода, который ранее производил спортивное снаряжение для нескольких крупных американских компаний. — «Газета.Ru») поставку 20 неопреновых жилетов. После того как они выбрали те, которые им больше всего нравятся, они планируют начать заказывать их партиями по сто штук для продажи в Москве», — заключается в статье.

18 января газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные информационной системы «Спарк» сообщила, что российское подразделение покинувшего внутренний рынок страны шведского производителя бытовой электроники Electrolux запустит собственный бренд бытовой техники под названием Vard. Исходно продукция будет ориентирована на средний ценовой сегмент, но в перспективе компания обещает выйти в премиум.