Скидки на вторичном рынке недвижимости в Москве в 2022 году достигли рекорда за 5 лет

Средний размер скидки на покупку квартиры на рынке вторичной недвижимости в Старой Москве в 2022 году составил 5 — 10%, что является рекордом с 2017 года. Об этом написало издание РБК со ссылкой на сообщение пресс-службы компании «Инком-Недвижимость»

Уточняется, что в 2021 году средний размер скидки находился на уровне 3,3 — 4,8%.

По словам директора направления «Вторичный рынок» «Инком-Недвижимости» Сергея Шломы, осенью 2022 года из-за низкого спроса продавцы готовы были сбросить до 15% от цены.

Он добавил, что в ноябре предложения на рынке разделились на два типа: 80% готовы были быстро продать со скидкой до 10%, еще 20% квартир продавали по ее полной стоимости, из-за чего покупатели игнорировали такие предложения.

На прошлой неделе издание агентство ТАСС со ссылкой на результаты исследования федерального портала «Мир квартир» написало, что по итогам прошедшего года стоимость комнат в России в среднем увеличилась на 13% — до 1,1 млн рублей. При этом наибольший рост был зафиксирован в Чите, Ставрополе и Улан-Удэ.