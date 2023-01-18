Росстандарт утвердил стандарт оказания гостиничных услуг формата «Ультра все включено»

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии утвердило стандарт оказания гостиничных услуг «Все включено» и «Ультра все включено». Информацию об этом пресс-служба Росстандарта опубликовала на своем сайте.

«Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии утвержден новый национальный стандарт ГОСТ Р 70587-2022 «Туризм и сопутствующие услуги. Услуги средств размещения «Все включено» и «Ультра все включено». Общие требования», — сказано в сообщении.

Как пояснили в ведомстве, прежде объекты размещения при использования термина «все включено» самостоятельно определяли перечень и качество своих услуг. Теперь правила регулируются стандартом, который устанавливает требования к внешнему виду номера, питанию, инфраструктуре отеля или гостиницы, наличию развлекательных мероприятий.

По словам главы Росстандарта Антона Шалаева, нововведение позволит повысить качество предоставляемых туристам услуг со стороны российских отелей и гостиниц.

На этой неделе издание РБК со ссылкой на опрос страховой компании «Росгосстрах» написало, что порядка 40% россиян высказали мнение, согласно которому у сервиса на курортах в России есть много недостатков.