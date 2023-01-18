Биржевые цены на газ в Европе вновь опускаются на торгах в среду

Биржевые цены на газ в Европе на торгах в среду потеряли примерно 4% и находятся на отметке ниже $650 за тысячу кубометров. Это следует из данных лондонской биржи ICE.

Февральские газовые фьючерсы по индексу крупнейшего в Европе нидерландского хаба TTF открыли торги у отметки $669,8 за тысячу кубометров, теряя 0,1%. Затем показатель опустился до $646,1, это на 3,7% ниже уровня предыдущего закрытия. Динамика котировок газовых фьючерсов берется от расчетной цены предыдущего торгового дня – $670,7 за тысячу кубометров.

17 января биржевые цены на газ в Европе упали ниже $600 за тысячу кубометров впервые с августа 2021 года. Февральские газовые фьючерсы торговались на уровне около $590 за тысячу кубометров. Снижение стоимости газовых фьючерсов произошло на фоне новостей о заполненности газовых хранилищ в Европе на 81,49%. Также на это повлияли новости о высокой выработке ветровой энергетики и, наконец, потепление в странах Евросоюза.

19 декабря 2022 года страны Евросоюза договорились об уровне потолка цен на российский газ. Он составит 180 евро за 1 МВТ/ч, что сейчас соответствует $1975 за тысячу кубометров.