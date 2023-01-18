Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Биржевые цены на газ в Европе вновь опускаются на торгах в среду

Биржевые цены на газ в Европе 18 января находятся на уровне ниже $650 за тысячу кубометров

close
100%
Global Look Press

Биржевые цены на газ в Европе на торгах в среду потеряли примерно 4% и находятся на отметке ниже $650 за тысячу кубометров. Это следует из данных лондонской биржи ICE.

Февральские газовые фьючерсы по индексу крупнейшего в Европе нидерландского хаба TTF открыли торги у отметки $669,8 за тысячу кубометров, теряя 0,1%. Затем показатель опустился до $646,1, это на 3,7% ниже уровня предыдущего закрытия. Динамика котировок газовых фьючерсов берется от расчетной цены предыдущего торгового дня – $670,7 за тысячу кубометров.

17 января биржевые цены на газ в Европе упали ниже $600 за тысячу кубометров впервые с августа 2021 года. Февральские газовые фьючерсы торговались на уровне около $590 за тысячу кубометров. Снижение стоимости газовых фьючерсов произошло на фоне новостей о заполненности газовых хранилищ в Европе на 81,49%. Также на это повлияли новости о высокой выработке ветровой энергетики и, наконец, потепление в странах Евросоюза.

19 декабря 2022 года страны Евросоюза договорились об уровне потолка цен на российский газ. Он составит 180 евро за 1 МВТ/ч, что сейчас соответствует $1975 за тысячу кубометров.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть