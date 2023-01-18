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Еврокомиссия попросит страны ЕС раскошелиться

Bloomberg: ЕК попросит страны внести дополнительные взносы в бюджет Евросоюза

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Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Еврокомиссия в 2023 году запросит страны Европейского союза внести дополнительные взносы в бюджет ЕС, выше согласованных в 2020 году платежей в €1,8 трлн на период с 2021 по 2027 год.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на исполнительного вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса и чиновников ЕК.

«Мы должны в некотором смысле заполнить бюджет ЕС, поскольку большая часть наших резервов была истрачена за первые годы», — заявил Домбровскис.

Отмечается, что страны — члены ЕС должны будут поддержать долгосрочный бюджет 2021–2027 годов за счет дополнительных национальных взносов в течение среднесрочного пересмотра бюджета, который пройдет летом 2023 года.

Агентство со ссылкой на неназванного чиновника ЕС уточняет, что дополнительные расходы связаны с ситуацией на Украине и энергетическим кризисом.

Ранее Домбровскис заявил, что ЕК от имени Европейского союза планирует выделить Украине новый транш макрофинансовой помощи в размере €3 млрд евро.

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