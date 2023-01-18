В аппарате Абрамченко хотят расширить льготную ипотеку на дома заводского производства

Льготную ипотеку могут распространить на дома заводского производства. Об этом сообщило издание «Российская газета» со ссылкой на сообщение пресс-службы аппарата вице-премьера Виктории Абрамченко.

Отмечается, что с целью стимулирования использования домокомплектов из дерева в индивидуальном жилищном строительстве власти прорабатывают возможность введения дополнительных механизмов, в том числе введение ипотеки на льготных условиях для домов заводского производства.

Также в пресс-службе рассказали, что Абрамченко поручила Минстрою совместно с регионами Северо-Западного федерального округа отобрать и запустить пилотные проекты для применения деревянных конструкций в программе расселения граждан из аварийного жилья.

Во второй половине декабря премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о продлении действия льготной ипотеки до 1 июля 2024 года.

На прошлой неделе издание РБК со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ) написало, что в конце 2022 года уровень отказов кредитных организаций в выдаче ипотечных займов превысил 46%, что стало историческим максимумом за всю историю наблюдений, которые осуществляются с 2017 года.